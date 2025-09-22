Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gavi, en un partido de pretemporada. Efe

El Barça llena la enfermería

Gavi pasará por el quirófano y Fermín estará tres semanas en el dique seco

Daniel Panero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:33

El Barcelona vive una auténtica pesadilla con las lesiones. El conjunto que dirige Hansi Flick sigue perdiendo a jugadores importantes en mitad de un calendario ... frenético y el último en caer fue Fermín López este domingo. El atacante onubense acabó el compromiso contra el Getafe con molestias en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego. Su ausencia se une a las de Ter Stegen, Balde, Gavi, Lamine Yamal y a los problemas físicos que arrastra un Pau Cubarsí, que continúa entre algodones.

