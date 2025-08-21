Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Carvajal, durante el Real Madrid-Osasuna disputado el martes. EP
LaLiga EA Sports

Carvajal aprieta a Trent en la pelea por el lateral derecho del Real Madrid

Las buenas sensaciones que ha dejado el jugador de Leganés en su regreso a los terrenos de juego contrastan con el tímido arranque del inglés

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:57

Trent Alexander-Arnold se las prometía muy felices cuando se concretó su fichaje por el Real Madrid. Tras toda una vida en el Liverpool, club ... en el que ingresó a los 6 años y con el que disputó 354 partidos en la élite que le sirvieron para consagrarse como uno de los mejores laterales derechos del Viejo Continente, el británico recaló en Chamartín con un panorama aparentemente favorable. Sus condiciones parecían encajar como un guante dentro del libreto de Xabi Alonso, un técnico que alcanzó la gloria en el Leverkusen convirtiendo a Alejandro Grimaldo y a Jeremie Frimpong en dos puñales por las bandas. Su llegada amenazaba con poner fin al reinado de Dani Carvajal, amo y señor del costado derecho defensivo del Real Madrid durante más de una década. Pero ese traspaso de poderes puede verse bloqueado por dos factores: por un lado, las buenas sensaciones que está dejado el internacional español en su regreso a los terrenos de juego; por el otro, el tímido arranque del inglés vestido de blanco.

