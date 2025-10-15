Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lamine Yamal celebra un gol frente al Villarreal. Albert Gea (Reuters)
Fútbol

La bronca entre la AFE y LaLiga a cuenta del partido de Miami se intensifica

El sindicato de futbolistas acusa a la patronal de darle plantón y esta responde arremetiendo contra la inflexibilidad del organismo que lidera Aganzo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:43

Comenta

La celebración del Villarreal-Barcelona correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga el 20 de diciembre en Miami sigue levantando polvareda. El último episodio lo ... han protagonizado la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y LaLiga, que se han enzarzado en una bronca a cuenta de la reunión a cuatro bandas que estaba previsto celebrar este martes.

