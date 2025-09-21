Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jude Bellingham, durante el partido entre Real Madrid y Espanyol. Juan Medina / Reuters
Análisis

Bellingham y Camavinga amplían el abanico de Xabi Alonso

Los regresos de ambos centrocampistas disparan las opciones en la medular blanca y obligan al técnico a revisar su dibujo táctico

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:35

A medida que han comenzado a llegar las primeras bajas del curso en la defensa del Real Madrid, la enfermería blanca se ha ido vaciando ... de centrocampistas. Por primera vez desde su llegada al banquillo merengue, Xabi Alonso cuenta con todos sus efectivos en la sala de máquinas, lo que amplía el abanico de recursos y obliga al técnico guipuzcoano a retocar su planteamiento más habitual hasta el momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bellingham y Camavinga amplían el abanico de Xabi Alonso

Bellingham y Camavinga amplían el abanico de Xabi Alonso