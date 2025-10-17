Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Camp Nou sigue en obras. Afp
Barcelona

El Barcelona se acerca al Camp Nou

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal concede al club el permiso de primera ocupación, aunque los azulgranas solo volverán a su estadio cuando se aumente el aforo a 47.000 plazas

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:45

Comenta

El Barcelona tiene luz verde para volver al Camp Nou. Después de un tiempo de incertidumbre, el club catalán tiene por fin la licencia de ... primera ocupación para volver a su estadio. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha concedido el permiso correspondiente a la fase A1, que permite reabrir las dos primeras graderías del Gol Sur y la Tribuna, con una capacidad de 27.000 espectadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  5. 5

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  9. 9 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025
  10. 10 Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barcelona se acerca al Camp Nou

El Barcelona se acerca al Camp Nou