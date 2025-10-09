Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Camp Nou sigue estando en obras. AFP

El Barcelona saca a la venta los abonos de temporada para Montjuic y el Camp Nou

El club catalán activa con meses de retraso el pase para los partidos de casa de esta campaña

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:19

Comenta

El Barcelona ha decidido poner en marcha el pase de temporada de la 2025-26. El club catalán estaba a la espera de saber dónde ... va a terminar jugando la temporada, pero tras varios intentos por adelantar el regreso al Camp Nou sin éxito, ha activado el carnet hasta final de temporada y que será válido para todos los encuentros que los azulgranas jueguen como local, indistintamente de que sean en Montjuic o en la vuelta a su casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

