Lamine Yamal debe ser clave para la mejoría del Barça. Reuters
Jornada 9

El Barça retoma el pulso de la Liga entre algodones y ante el Girona

El equipo de Flick se exige recuperar sensaciones a una semana del clásico y con varios jugadores pendientes de su estado físico

Daniel Panero

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:32

Comenta

El Barcelona tiene este sábado en el Lluis Companys y contra el Girona un partido extraño por muchos motivos. Lo es por las malas sensaciones que le dejó el encuentro contra el Sevilla hace dos semanas, por volver de parón por los partidos de selecciones, por el estado físico de varios jugadores y también, por qué no, por la proximidad de un clásico importante. Ese partido de la próxima semana ya marca la agenda de Flick, que podrá contar con Lamine Yamal y Fermín, pero que pierde también por lesión a Lewandowski y Ferran. Todos están entre algodones y esperando la reacción del vigente campeón.

