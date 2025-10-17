Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hansi Flick, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Girona. EP
Jornada 9

Flick, sobre la polémica con Deco y Lamine: «Es una mierda, es un rumor basura»

«Quien lo ha dicho, ha mentido«, denunció el técnico alemán al cuestionarle si el director deportivo le presionó para alinear al joven extremo frente al PSG pese a un retraso

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:21

Se le acumulan las polémicas a Hansi Flick. Después de todo el lío con el seleccionador Luis de la Fuente por las diferentes lesiones de ... los jugadores azulgranas con La Roja, ahora el técnico alemán se ha visto envuelto en un problema interno que ha negado con contundencia: «Es una mierda, es un rumor basura; quien lo ha dicho, ha mentido», aseguró el entrenador del Barcelona en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona.

