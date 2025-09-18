Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Simeone expulsado en Anfield EP

Simeone pierde los papeles y se lanza a por un aficionado inglés que le hizo una peineta

Una decena de personas tuvieron que frenar al técnico del Atlético de Madrid, que fue expulsado por el colegiado por su reacción tras el gol del Liverpool en el tiempo de descuento

A. Mateos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:32

La expulsión del Cholo Simeone ayer en Anfield emborronó un partido de los que crean afición. Liverpool y Atlético de Madrid ofrecieron un espectáculo a ... la altura de la competición en su entreno en la Champions y solo un remate picado de Van Dijk en el tiempo de descuento de la segunda parte pudo decantar la balanza del choque. Fue en ese momento cuando el técnico colchonero perdió los papeles y se fue directo a por un aficionado inglés, que se encontraba detrás de su banquillo, y, al parecer, le hizo una peineta.

Espacios grises

