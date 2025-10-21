Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Real Madrid, preparando este martes el duelo con la Juventus. EP
Jornada 3

Un clásico de Europa para abrir boca antes del clásico por antonomasia

El Real Madrid recibe a una Juventus venida a menos con el objetivo de dar otro golpe encima de la mesa en la Champions y seguir cogiendo moral de cara al duelo liguero con el Barça

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 15:51

Comenta

Un clásico europeo servirá para que el Santiago Bernabéu abra este miércoles el apetito de cara al clásico por antonomasia del fútbol mundial. Cuatro días ... antes de medirse al Barça en un duelo que puede resultar trascendental en la pelea por la Liga, el Real Madrid recibe a la Juventus con el objetivo de dar otro golpe encima de la mesa en la tercera jornada de la Liga de Campeones y seguir cogiendo moral para la cita del domingo con el conjunto azulgrana.

