Renato Veiga celebra el gol del empate sobre la bocina. Thomas Coex / AFP
Jornada 2

El Submarino sale a flote en el descuento

El Villarreal se adelantó y perdonó en una notable primera parte ante una Juventus que dio la vuelta al marcador antes de que Renato Veiga empatara sobre la bocina

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:59

El Villarreal rescató un punto ante la Juventus gracias a un gol de Renato Veiga en un partido que mereció sentenciar en la primera parte, ... pero que vio perdido tras ser zarandeado por una Juventus brillante en la segunda mitad. La primera de los de Marcelino fue notable, porque saben cuál es el fútbol que mejor rendimiento le proporciona: robar y salir a la contra. Tan sencillo de decir y tan difícil de ejecutar. Pero con esa propuesta de inicio sorprendió a una Juventus que salió pensando que el paso de los minutos le iba a otorgar opciones en el partido. El Villarreal llegaba al área italiana, pero la precipitación de Pepe evitaba que lo hiciera con más peligro. Un buen pase en profundidad de Parejo a Mikautadze terminó en gol del georgiano -que había perdido el balón tras un choque con Cambiaso- gracias a una asistencia de Pepe. La Vecchia Signora pidió falta, pero el VAR confirmó el tanto. El Submarino había encontrado el camino del gol en una acción marca de la casa. Robo, contra de vértigo y gol. El 1-0 obligó a la Juventus a ser protagonista. 

