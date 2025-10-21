Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Thibaut Courtois, durante la rueda de prensa. Thomas Coex (Afp)
Jornada 3

Courtois: «No sé qué os sorprende de Tebas, lleva tiempo así»

El portero del Real Madrid arremete contra la censura impuesta a las protestas de los jugadores por el Villarreal-Barça de Miami y sostiene que ese duelo «adultera la competición»

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:04

Comenta

Thibaut Courtois arremetió contra Javier Tebas durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará al Real Madrid con ... la Juventus en el Santiago Bernabéu. «No sé qué os sorprende. Lleva tiempo así, haciendo esas cosas, contestaciones públicas en redes. Jamás he visto a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultar que estamos protestando es censurar y eso es grave», dijo el guardameta cuando le preguntaron por la actitud de LaLiga en respuesta a las protestas de los jugadores el pasado fin de semana a raíz del polémico partido en Miami que medirá a Villarreal y Barça.

