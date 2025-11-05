Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, con cara de circunstancias en Anfield. Phil Noble (Reuters)
Análisis

Anfield retrata las carencias del Real Madrid

Sin ritmo suficiente para plantar cara a un Liverpool mucho más agresivo en los duelos, los blancos sucumbieron en otro partido de tronío y avivan las dudas que dejó el derbi y acalló el clásico

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

El Real Madrid pudo salir chorreado este martes de Anfield. No ocurrió por la simple razón de que tiene bajo palos al mejor portero del ... mundo, uno que come en la mesa a la que se sientan los más grandes de todos los tiempos. Un Liverpool que venía en horas bajas pasó por encima de un equipo que concurrió al templo de Merseyside con la moral por las nubes, registros históricos y un técnico que estaba recibiendo una lluvia de parabienes. Todo eso queda puesto en tela de juicio a raíz de lo ocurrido en el recinto 'red', donde el conjunto dirigido por Arne Slot desencadenó una tormenta que se llevó por delante a los visitantes. Aunque Xabi Alonso tratase de poner paños calientes a una derrota que pudo ser mucho más dura y mostrase una preocupante falta de autocrítica, lo cierto es que el duelo con el vigente campeón inglés volvió a poner de manifiesto las carencias de una escuadra que necesita mejorar en muchas facetas para recuperar el trono europeo.

