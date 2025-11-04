Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mac Allister celebra su gol en presencia de Courtois, que evitó una goleada. Reuters
Jornada 4

El Liverpool baja a la tierra al Real Madrid

Los 'reds' derrotan a los blancos pese a la inmensa actuación de Courtois con un gol de Mac Allister y rebajan la euforia que se había instalado en Chamartín

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:08

El mejor Liverpool de la temporada bajó a la tierra este martes a un Real Madrid que llegaba embalado a la cita con los 'reds', ... pero que recordó al que compareció la campaña pasada en Anfield. Lejísimos de la intensidad que puso sobre la mesa el campeón inglés, el conjunto de Xabi Alonso se limitó a refugiarse en los inmensos brazos de Courtois para intentar sobrevivir al tiroteo al que le sometieron los locales. La actuación del belga fue estratosférica, a la altura prácticamente de aquella otra que privó de la gloria al club de Merseyside hace tres años en París. Sus milagros sirvieron para evitar lo que de otro modo bien podría haber sido una goleada que hubiera hecho mucho daño, pero hasta el repertorio del gigante de Bree tiene un límite.

