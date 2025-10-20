El Barça busca reencontrarse antes del clásico

El Barcelona tiene este martes un partido incómodo. Los azulgranas reciben al Olympiacos en el Lluis Companys en un encuentro bisagra entre el difícil compromiso ... que solventaron contra el Girona en el último minuto y un clásico al que los de Hansi Flick no llegarán en su mejor momento. El Barça no es el del año pasado, está concediendo mucho más en defensa, y eso es algo que el técnico alemán quiere empezar a cortar cuanto antes, empezando en la Champions y ante un rival que debe pagar los platos rotos para recuperar sensaciones antes de visitar el Santiago Bernabéu.

Y es que el Barça llega a este momento de la temporada con dudas. Es así porque el 4-1 recibido en el Ramón Sánchez Pizjuán encendió todas las alarmas y porque el duelo ante el Girona no solo no ha conseguido apagarlas, sino que ha hecho que suenen aún con más fuerza. Flick sabe que su equipo necesita mejorar antes del clásico y que el partido de este martes puede ser clave. «Ahora mismo es una situación complicada, pero estoy feliz de haber conseguido los tres puntos contra el Girona. Hemos analizado el partido, hemos hablado de posicionamiento y de mantener la distancia correcta respecto al rival. Hay que encontrar una mejor colocación y, a partir de ahí, presionar», afirmó Flick en la rueda de prensa previa al duelo contra el Olympiacos.

El técnico alemán es consciente de que para pelear por todos los títulos también esta temporada, su equipo debe mejorar en varios aspectos y uno de ellos es el estado físico de sus jugadores. Las lesiones han lastrado al Barça en las últimas jornadas y los culés llegan a una semana clave arrastrando bajas de futbolistas importantes y con otros todavía tratando de alcanzar su mejor tono físico. Ante Olympiacos no podrán estar por lesión Ter Stegen, Joan García, Gavi, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski, mientras que Christensen es duda por una indisposición.

Todas estas ausencias, el poco ritmo de competición de jugadores como Fermín o Lamine Yamal y la cercanía del clásico hacen que el once para medirse al Olympiacos sea un auténtico rompecabezas. Araujo y Eric García podrían ser la pareja en la zaga, Pedri o De Jong podrían tener descanso en favor de Casadó y arriba, donde se acumulan las ausencias, Bardghji podría tener una nueva oportunidad junto a Rashford, el propio Fermín y Toni Fernández.

Flick no se fía

El Olympiacos ha sumado apenas un punto en las dos primeras jornadas, en las que se ha medido al Pafos (0-0) y al Arsenal (2-0). No es un bagaje que intimide, ni mucho menos, pero Flick no se fía y tiene motivos para hacerlo. El principal es el momento irregular que atraviesan los suyos y el segundo motivo es que Olympiacos es un equipo que sabe atacar y que tiene argumentos para complicarle al Barça si exhibe la fragilidad defensiva que ha mostrado en los últimos partidos. Los pupilos de José Luis Mendilibar son segundos en la liga griega, con 16 puntos en siete jornadas y con 16 goles a favor, es decir, más de dos tantos por partido. Lo sabe Flick, que avisó ya en la previa del peligro. «Las estadísticas dicen que son uno de los mejores equipos atacando. Solo hay que ver el partido contra el Arsenal, donde tuvieron muchas ocasiones. Tenemos que estar atentos a estas situaciones, hay que tener cuidado», dijo el alemán.

Olympiacos llegará al Lluis Companys, además, con mucho que ganar y muy poco que perder. Mendilibar tendrá que tirar de ingenio para paliar las bajas de Angelakis, Botis, Cabella, Gustavo Mancha, Rodinei, Vezo y Yazici. Ninguno estará en un equipo que cederá metros y que esperará a salir al contragolpe con jugadores como El Kaabi, Chiquinho o Taremi, las grandes amenazas de un conjunto que espera dar la campanada.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Eric García, Gerard Martín, De Jong, Casadó, Fermín, Bardghji, Toni Fernández y Rashford.

Olympiacos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Danny Garcia, Hezze, Chiquinho, Gelson, Taremi y El Kaabi.

Árbitro: Urs Schnyder (Suiza).

Hora: 18:45 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: Movistar Liga de Campeones.