Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Barça y Hansi Flick, preparando el partido ante Olympiacos. Alejandro García (Efe)
Jornada 3

El Barça busca reencontrarse antes del clásico

Los azulgranas se miden al Olympiacos en un partido marcado por la mala imagen frente al Girona y la cercanía del duelo contra el Real Madrid

Daniel Panero

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:32

Comenta

El Barcelona tiene este martes un partido incómodo. Los azulgranas reciben al Olympiacos en el Lluis Companys en un encuentro bisagra entre el difícil compromiso ... que solventaron contra el Girona en el último minuto y un clásico al que los de Hansi Flick no llegarán en su mejor momento. El Barça no es el del año pasado, está concediendo mucho más en defensa, y eso es algo que el técnico alemán quiere empezar a cortar cuanto antes, empezando en la Champions y ante un rival que debe pagar los platos rotos para recuperar sensaciones antes de visitar el Santiago Bernabéu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  6. 6

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  7. 7 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  8. 8 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  9. 9

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça busca reencontrarse antes del clásico

El Barça busca reencontrarse antes del clásico