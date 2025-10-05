Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los futbolistas del Sevilla celebran el cuarto gol del conjunto hispalense ante el Barcelona. Reuters
Jornada 8

Batacazo del Barça en el Pizjuán

Los culés cayeron por 4-1 en el peor partido de la temporada y se marchan al parón con dos derrotas seguidas y malas sensaciones

Daniel Panero

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:33

Comenta

El Barcelona cerró este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán su particular semana 'horribilis'. Tras caer en Champions ante el PSG, el conjunto que dirige ... Hansi Flick repitió derrota por 4-1 ante el Sevilla en un partido en el que los culés no estuvieron cómodos en ningún momento y en el que se vieron superados por la intensidad de los de Matías Almeyda. Los tantos de Alexis Sánchez, Isaac Romero, Carmona y Akor Adams castigaron a un Barça que se marcha al parón liguero por los partidos de selecciones con dos derrotas seguidas y muy malas sensaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»
  10. 10 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Batacazo del Barça en el Pizjuán

Batacazo del Barça en el Pizjuán