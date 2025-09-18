Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Mourinho se abraza con Bruno Lage, exentrenador del Benfica. EFE

José Mourinho firma por dos temporadas con el Benfica

El técnico luso regresa al equipo con el que se estrenó en los banquillos y se enfrentará al Real Madrid en la Champions

David Hernández

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:03

José Mourinho regresa a Portugal, su país natal, pero no lo hará en el Oporto, con el que ganó una Champions en 2004, sino que ... volverá al Benfica, club que le dio su primera oportunidad y ahora, de nuevo, confía en él, cuando parecía ya vagar sin rumbo tras su reciente destitución en el Fenerbahçe. La llegada de 'The Special One' a Lisboa ha sido sorprendente, ya que la pasada semana fue ovacionado en el Estadio Do Dragão, cuando acudió a ver un encuentro del Oporto. El giro de guion comenzó con la derrota 2-3 del Benfica en su estreno europeo contra el Qarabag este martes, que sentenció a Bruno Lage e hizo que Mourinho aprovechase su estancia en Portugal para ultimar su incorporación al conjunto lisboeta.

