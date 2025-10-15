Cubarsí, Huijsen, Arda Güler y Mastantuono optan al trono de Lamine Yamal

El idilio del fútbol español con el premio Golden Boy, un reconocimiento que desde 2003 distingue al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 ... años por cortesía del diario deportivo italiano 'Tuttosport', aspira a mantenerse intacto un año más. Tras las sucesivas victorias de Pedri en 2021, de Gavi en 2022, de Jude Bellingham en 2023 y de Lamine Yamal en 2024, cuatro ilustres representantes de la Liga aparecen en la relación de 25 candidatos que fue desvelada este martes en la ciudad italiana de Génova.

El central del Barça Pau Cubarsí, el también zaguero del Real Madrid Dean Huijsen, el centrocampista Arda Güler, uno de los hombres del momento en la 'casa blanca', y el extremo Franco Mastantuono, recién llegado a Chamartín, pelearán por el trono de Lamine Yamal, segundo clasificado este año en la riña por el Balón de Oro pero que no puede optar a revalidar la corona del Golden Boy dado que las reglas del prestigioso premio impiden que se repita vencedor en dos ediciones.

Queda claro que, de no existir esa normativa, Lamine Yamal arrasaría de nuevo como ocurrió el pasado año, cuando obtuvo 488 puntos de los 500 posibles por parte de un jurado que está compuesto por 50 periodistas deportivos de toda Europa tras una campaña en la que se proclamó campeón del Viejo Continente con la selección española y fue elegido como el mejor jugador joven de una Eurocopa en la que igualmente acabó como máximo asistente.

Con más argumentos aún sobre la mesa a vueltas de una temporada en la que ganó Liga, Copa del Rey y Supercopa de España con el Barça y en la que se convirtió en el primer futbolista que repite victoria en el Trofeo Kopa que otorga 'France Football' al mejor futbolista menor de 21 años del planeta, al extremo de Mataró no le queda más remedio que seguir a distancia la dura competencia que mantendrán los más distinguidos representantes de la nueva camada de talentos que están destinados a dominar el deporte rey en los próximos años por asociar su nombre con un galardón que recompensó en el pasado a estrellas del calibre del argentino Leo Messi, los españoles Cesc Fàbregas e Isco Alarcón, el francés Kylian Mbappé o el noruego Erling Haaland.

Doué, principal amenaza

Las esperanzas del Barça estarán depositadas en esta ocasión en la figura de Pau Cubarsí, quien ya apareció entre los 25 finalistas del año pasado y repite de nuevo entre los candidatos tras consolidarse como uno de los valladares defensivos tanto del Barça de Hansi Flick como de la pletórica selección española que comanda Luis de la Fuente.

A sus 18 años, el central catalán librará batalla con, entre otros, tres de los jóvenes que más miradas están acaparando en el Real Madrid de Xabi Alonso. Uno de ellos es Arda Güler, quien igualmente ya figuró entre los candidatos en la última edición del Golden Boy y que ahora ve cómo se incrementan sus opciones toda vez que se ha asentado como titular en el Real Madrid y sigue deslumbrando con la selección turca. Otro es Dean Huijsen, quien recibe su primera candidatura después de convertirse en una de las sensaciones del inicio del curso con el conjunto de Chamartín, al que llegó en verano procedente del Bournemouth. Intocable para Xabi Alonso, el malagueño de adopción se ha asentado igualmente en la selección española, con la que debutó el pasado mes de marzo en Róterdam. Y el último es Franco Mastantuono, que a sus 18 años ha irrumpido con singular fuerza en los onces del preparador guipuzcoano.

Posiblemente la mayor amenaza para ese póker de candidatos de la Liga española la represente el francés Desiré Doué. Campeón de Europa el pasado mes de mayo con el PSG, club al que llegó en el verano de 2024 procedente del Rennes, fue designado mejor jugador de la última final de la máxima competición continental tras contribuir con un doblete y una asistencia a la histórica goleada del equipo de Luis Enrique contra el Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich y también fue elegido como mejor joven del Mundial de Clubes, dos grandes avales que pueden otorgarle el Golden Boy.

En cuanto al premio Golden Girl, instaurado en 2018 para distinguir a la mejor futbolista menor de 21 años y que el año pasado recayó en la española Vicky López, las candidatas son Michelle Agyemang (Brighton), Iman Beney (Manchester City), Giulia Galli (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Signe Gaupset (Brann), Smilla Holmberg (Hammarby), Felicia Schröder (Hacken), Wieke Kaptein (Chelsea), Nina Matejic (Zenit de San Petersburgo) y Lily Yohannes (Lyon).