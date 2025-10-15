Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Arda Güler y Franco Mastantuono. Agencias
Premio

Cubarsí, Huijsen, Arda Güler y Mastantuono optan al trono de Lamine Yamal

El central del Barça y los tres futbolistas del Real Madrid figuran en la lista de 25 candidatos al premio Golden Boy, que fue a parar a manos del extremo azulgrana el año pasado

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:40

Comenta

El idilio del fútbol español con el premio Golden Boy, un reconocimiento que desde 2003 distingue al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 ... años por cortesía del diario deportivo italiano 'Tuttosport', aspira a mantenerse intacto un año más. Tras las sucesivas victorias de Pedri en 2021, de Gavi en 2022, de Jude Bellingham en 2023 y de Lamine Yamal en 2024, cuatro ilustres representantes de la Liga aparecen en la relación de 25 candidatos que fue desvelada este martes en la ciudad italiana de Génova.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  4. 4 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  7. 7 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  8. 8 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Andalucía, la comunidad con más autónomos, sale en tromba contra el «hachazo» en las cuotas que proyecta el Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cubarsí, Huijsen, Arda Güler y Mastantuono optan al trono de Lamine Yamal

Cubarsí, Huijsen, Arda Güler y Mastantuono optan al trono de Lamine Yamal