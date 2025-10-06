Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fede Valverde. EP
Parón de selecciones

Bielsa le echa un cable a Xabi Alonso

El seleccionador uruguayo deja a Valverde fuera de los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, lo que permitirá al '8' del Real Madrid trabajar estas dos semanas a las órdenes del tolosarra

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:02

Marcelo Bielsa echó un cable a Xabi Alonso al dejar a Fede Valverde fuera de la expedición con la que la selección uruguaya abordará los ... amistosos que tiene previsto disputar los días 10 y 13 de octubre frente a la República Dominicana y Uzbekistán. Aunque la intención inicial era que el Halcón viajase a Malasia para participar en dos partidos de mero trámite una vez que el combinado charrúa cerró ya la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, finalmente el técnico argentino ha preferido evitar el largo desplazamiento a uno de sus soldados de máxima confianza, que podrá disponer de esta forma de dos semanas para trabajar a pleno rendimiento en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

