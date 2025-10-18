Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rodri Ríos, pateando el penalti ante el Eldense. Marbella FC
Primera RFEF

El Antequera y el Marbella se ven las caras con la flechita hacia arriba

El Juventud de Torremolinos, mientras, visitará al Atlético Madrileño tres días después de hacer públicos los meses de impagos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:02

Con la llegada de la octava jornada llegará también el segundo derbi malagueño de la temporada en Primera RFEF. El Antequera, que había visitado al ... Juventud de Torremolinos en El Pozuelo hace escasas semanas, recibirá ahora al Marbella en El Maulí, en un momento del curso en el que parece que ambos proyectos vuelven a despegar. El Juventud de Torremolinos, por su lado, viajará al Cerro del Espino para enfrentarse al Atlético Madrileño este domingo, apenas unos días después de hacer pública la delicada situación que vive la plantilla y los trabajadores del club, con dos meses de atrasos en los cobros.

