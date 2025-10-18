El Antequera y el Marbella se ven las caras con la flechita hacia arriba

Con la llegada de la octava jornada llegará también el segundo derbi malagueño de la temporada en Primera RFEF. El Antequera, que había visitado al ... Juventud de Torremolinos en El Pozuelo hace escasas semanas, recibirá ahora al Marbella en El Maulí, en un momento del curso en el que parece que ambos proyectos vuelven a despegar. El Juventud de Torremolinos, por su lado, viajará al Cerro del Espino para enfrentarse al Atlético Madrileño este domingo, apenas unos días después de hacer pública la delicada situación que vive la plantilla y los trabajadores del club, con dos meses de atrasos en los cobros.

El Torremolinos compite pese a las circunstancias

En una muestra de profesionalidad y respeto a una afición y a unos colores, la plantilla del Juventud de Torremolinos sigue compitiendo y sacando puntos, cuajando una decente temporada pese a la delicada situación en la que se encuentran jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club, de todo tipo. Este jueves comparecieron ante la prensa para hacer pública la situación y este domingo (12.00 horas) se medirá al Atlético Madrileño, el filial colchonero.

El cuadro que entrena Fernando Torres es cuarto y se presenta como un hueso duro de roer para los de Antonio Calderón. Suman 11 puntos y apenas han perdido un partido en lo que va de Liga. El Torremolinos, por su lado, llega con la flechita hacia arriba tras despachar con mucha superioridad al Ibiza en El Pozuelo (3-0). El gol, en el equipo costasoleño, se reparte entre Álex Camacho, Pito Camacho y Peque Polo, con dos dianas cada uno. El Torremolinos es undécimo y por ahora respira tranquilo.

Un derbi cada vez más clásico

No será la primera vez que el Antequera y el Marbella se vean las caras en la categoría de bronce. Ya sucedió la pasada temporada, en la que el equipo de la comarca de la Costa del Sol regresó al tercer escalón del fútbol nacional. Ambos equipos se las verán en El Maulí el domingo a las 18.15 horas, de buen ánimo tras sumar tres puntos el pasado fin de semana.

El Marbella, que volvió a ganar después de varias semanas, se impuso en la Dama de Noche al Eldense (1-0) con un tanto de penalti de Rodri Ríos. Se trató de un triunfo clave para calmar las aguas y volver a mirar hacia arriba en la tabla clasificatoria del Grupo 2 de Primera RFEF. Los hombres más peligrosos del cuadro que dirige Carlos de Lerma son el propio Rodri Ríos y el chino Yezheng Du, con dos tantos cada uno.

En el Antequera, lo sucedido el pasado domingo fue todo un evento. El equipo de Abel Gómez, en descenso desde el arranque, consiguió su primer triunfo el pasado domingo ante el Sanluqueño, a domicilio (1-3). Luismi Gutiérrez, Adriá Gené y Javi Antón, todos entre el minuto 41 y el 54, sentenciaron pronto para vivir, de forma plácida la primera victoria de la campaña para ellos, que espera que les sirva para toma impulso.