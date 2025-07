El Ciudad Redonda puja por hacerse con la plaza que el Betis puede dejar libre en Primera

Hace un mes que concluyó la temporada en Segunda División, y dos semanas desde que se definió el campeón en Primera. Las plantillas de los ... distintos equipos nacionales ya están prácticamente configuradas o en proceso, e incluso, las hojas de ruta de sendas categorías ya están dibujadas, y sin embargo, aún hay un cabo suelto que afecta a ambas divisiones, una cuestión que trae cola desde hace meses: la desaparición de la sección de fútbol-sala del Betis.

Una conjetura que lleva rondando buena parte de la temporada y que, en los entresijos del fútbol-sala, ya atisban como una realidad, lo que implicaría directamente a otros equipos, entre ellos, el Málaga Ciudad Redonda. ¿Por qué? Porque al margen de los problemas internos, el equipo masculino ganó el título de campeón de Liga en Segunda y logró su ascenso de pleno derecho a la élite. Sin embargo, dado que en los próximos días puede renunciar a la misma, la plaza quedaría vacante, y el conjunto malagueño, como subcampeón en los 'play-off' de ascenso, está dispuesto a pelear por este hueco en Primera.

Es más, tal y como nos explica el presidente de la entidad, José Carlos Rodríguez, ya están pujando por esta plaza. El club busca atenerse a la base que predispone que ,en caso de renuncia de una plaza, ocuparía su puesto el mejor clasificado de la categoría inmediatamente inferior que no haya ascendido ya. Es decir, el tercer mejor clasificado, que según sientan las bases de la campaña 2024-25, sería el subcampeón de los 'play-off' de ascenso, o sea, el Ciudad Redonda. Y por supuesto, dado que mantiene una estrecha relación con el propio Betis, afirma que la desaparición es una realidad: «Estamos en contacto con los abogados del Betis y me consta que quieren presentar la renuncia en los próximos días».

Así las cosas, el equipo jurídico del Málaga Ciudad Redonda ya se encuentra en conversaciones con la RFEF para pelear por ese hueco en la élite. Una plaza que rozaron deportivamente sobre la cancha al caer en la final por el ascenso ante el O Parrulo. Es más, asegura el presidente que incluso plantearon a la Federación la posibilidad inicial de trasladar la plaza y el proyecto del Betis a Málaga (algo similar a lo que ha sucedido recientemente con La Unión de Murcia, actualmente, CD Malacitano), pero se les denegó la propuesta.

El Ciudad Redonda eliminó al Alzira

Aunque la realidad es que cuentan con opciones factibles de adquirir esa plaza en Primera, por méritos deportivos, el Ciudad Redonda no será el único que pelee en esta batalla. «Alzira se atiene al reglamento del fútbol, no a las bases como tal, y viene en el artículo 197 que si un equipo que asciende renunciase a la plaza, ascendería el siguiente en la clasificación o fase. Es una cosa muy subjetiva a lo que ellos se agarran», cuenta Rodríguez. Es decir, explica que el conjunto valenciano quiere acogerse al hecho de que fue segundo de la fase regular, sin embargo, la realidad es que, en la clasificación final tras la disputa del 'play-off', el Ciudad Redonda estaría por delante al haber eliminado precisamente al Alzira en las semifinales de la promoción de ascenso. Así lo refrenda el presidente: «Nosotros les hemos ganado en el 'play-off', en caso de que le hubiesen dado la plaza directa por la liga regular, tendría que haber participado el Levante en los 'play-off', no tendría sentido. Por méritos deportivos, nosotros hemos ganado en la pista».

Por otro lado, también explica otra opción que podría implicar a un tercer club, el Burela gallego, el mejor de los dos descendidos de Primera. «Existe la vacante por renuncia o la vacante por no inscripción. Si llega el día 15 y el Betis no ha presentado su renuncia formal, la plaza iría al Burela. En caso de que sí presente renuncia, iría a nosotros, supuestamente». Sin embargo, por lo que han podido saber, el club gallego no se habría interesado actualmente por esta plaza por cuestiones económicas.