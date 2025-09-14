Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento en el que el comisario de la UCI comunica a Jonas Vingegaard y al resto de ciclistas la finalización anticipada de la Vuelta a España. Javier Lizón (Efe)
Etapa 21

Vingegaard gana la Vuelta más convulsa

El danés vuelve a saborear el éxito en una edición donde las protestas propalestinas condicionan el recorrido e impiden llegar a Madrid

Igor Barcia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:03

«El final de La Vuelta no tiene plan B, solo pensamos en llegar a Madrid», dijo hace un par de días Javier Guillén, ... organizador de la carrera. Pero las protestas propalestinas en la capital de España impidieron que el pelotón alcanzara la meta final de la edición de 2025, que pasará a la historia por los incidentes que abortaron la llegada de hasta tres etapas. El habitual paseo de los corredores y la ceremonia de premiación con Jonas Vingegaard en lo más alto del podio dejaron paso a las imágenes de incidentes, de vallas tiradas y de cargas policiales para tratar de contener a la multitud que protestaba por la presencia del equipo Israel en la ronda hispana.

