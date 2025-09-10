Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Guillén, director de La Vuelta. Efe

Javier Guillén

Director de La Vuelta
«Lo que me preocupa es que La Vuelta salga adelante»

El máximo responsable de la ronda española recuerda que «en La Vuelta podemos convivir todos» e insiste en recordar que «le parece correcto que se quieran manifestar pacíficamente»

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:23

Javier Guillén (Madrid, 53 años) es el hombre del momento, aunque él preferiría «no tener protagonismo» y tener una charla con él es obligado. El ... director de La Vuelta vive unos días de angustia y reuniones de la que ya está siendo la edición de la ronda española que más quebraderos de cabeza le está dando. Las protestas por el conflicto con el equipo Israel y en favor de la causa humanitaria de Palestina ha puesto a La Vuelta en el punto de mira. Guillén reconoce que «en La Vuelta podemos convivir todos» e insiste en recordar que «le parece correcto que se quieran manifestarse pacíficamente». En Bilbao la etapa no tuvo ganador, el domingo dos ciclistas fueron derribados por los incidentes, el martes la etapa tuvo que terminar 8 kilómetros antes, pero el director de La Vuelta, fiel a su perfil vitalista y optimista, se muestra confiado: «Vamos a terminar La Vuelta«.

