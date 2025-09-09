Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El árbol derribado en la carretera que ha obligado a acortar la etapa. EC
Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa

La organización decide prescindir del puerto final debido a los manifestantes, que llegaron a talar un árbol junto a la carretera, y Landa pierde el sprint con Bernal, el ganador

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:19

El polvorín de las protestas propalestinas en La Vuelta ha vuelto a causar otro final de etapa deshonroso para la carrera. Una manifestación multitudinaria en ... el puerto final, ubicada a tres kilómetros de meta, ha sido incontrolable para la Policía. La organización ha tenido que volver a actuar con celeridad e improvisar una línea de meta en el pueblo de Mos. Antes, ya se ha visto obligada a intervenir cuando se han encontrado un árbol talado cruzado en la carretera, antes del inicio del Alto de Prado. El tronco fue retirado y los ciclistas siguieron su curso, pero no pudieron hacerlo hasta el final.

