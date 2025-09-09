Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa

El polvorín de las protestas propalestinas en La Vuelta ha vuelto a causar otro final de etapa deshonroso para la carrera. Una manifestación multitudinaria en ... el puerto final, ubicada a tres kilómetros de meta, ha sido incontrolable para la Policía. La organización ha tenido que volver a actuar con celeridad e improvisar una línea de meta en el pueblo de Mos. Antes, ya se ha visto obligada a intervenir cuando se han encontrado un árbol talado cruzado en la carretera, antes del inicio del Alto de Prado. El tronco fue retirado y los ciclistas siguieron su curso, pero no pudieron hacerlo hasta el final.

Cuando los escapados rodaban a 14 kilómetros de meta, se les comunicaba que todo acababa a falta de 8. Las protestas se habían desbordado y nada parecía garantizar la seguridad de los ciclistas si no había modificación alguna. Con lo que todo acabaría sin fuegos artificiales. Dos etapas ya modificadas sobre la marcha. El caldo de cultivo toma ya una dimensión con la que parece complicado seguir así hasta Madrid.

En cabeza de carrera estaban Mikel Landa y Egan Bernal. Dos ciclistas perseguidos por el infortunio en los últimos tiempos. Con ganas de desquitarse. De golpe, se les cambiaba el plan. No se jugarían el triunfo cuesta arriba, como les hubiera gustado. Sería cuesta abajo. En un sprint descafeinado en el que se impuso el colombiano.

El del Ineos fue el primero en cruzar una línea más propia de una carrera amateur. Con un juez, carpeta en mano, tomando los tiempos en la cuneta. A diferencia del día de Bilbao, sí hubo ganador oficial. Aunque Bernal no lo sienta así. Hace cuatro años se debetía entre la vida y la muerte en un hospital de Colombia. Entrenando, se estampó contra un autobús. Pudo quedarse tetrapléjico. La carrera del ganador de un ganador del Tour quedaba en jaque. A base de mucho empeño y tesón, volvió a andar, a coger una bici y a competir. Este 2025 ha sido cuando más cerca ha estado de su mejor nivel.

La etapa del renacer de Landa y Bernal queda embarrada por una Vuelta superada por el clima de tensión que se vive a nivel social desde que la carrera puso un pie en España. Era la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueras, en la que un grupo cortó la carretera al paso del equipo del Israel.