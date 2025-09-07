Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta

La Policía ha detenido al hombre por invadir la calzada y causar que otro corredor de la escapada también se fuera al suelo

Iván Benito

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:53

Las protestas propalestinas contra la participación del Israel Premier Tech en la Vuelta suman un nuevo incidente. Un manifestante con una bandera de Palestina, escondido ... entre los árboles, ha invadido la carretera al paso de la escapada durante la etapa de este domingo en Galicia. Antes de llegar al asfalto, se ha tropezado y ha provocado un bandazo por el que el español Javi Romo se ha ido al suelo. Otro de sus compañeros de fuga también se ha caído.

