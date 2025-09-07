Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mads Pedersen celebra su victoria en Monforte de Lemos. Javier Lizón (Efe)
Vuelta | 15ª etapa

Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos

El danés se impone a la ambición del UAE, a los muchos ataques de una fuga numerosa y a Aular en el sprint en otra etapa con numerosas protestas contra Israel

Iván Benito

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:56

Monforte de Lemos es la capital de la Ribeira Sacra, allá donde el río Sil queda encajado entre escarpadas orillas, monasterios y viñas. Mads Pedersen ... debió sentirse así en la fuga de camino a la localidad gallega. Casi 50 ciclistas con la ambición de lograr la victoria y todos con la misma directriz: evitar llegar a la meta junto al danés, que en Italia ya dejó claras sus intenciones con aquello de que «el segundo es el primero de los perdedores».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  5. 5 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  6. 6 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  7. 7 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  8. 8

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos

Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos