Javier Guillén, durante la rueda de prensa. Efe
Ciclismo

La Vuelta mantiene el pulso a las protestas: «Esto es ilegal»

El director de la carrera, Javier Guillén, comparece para asegurar que la ronda sigue y que el propósito es «llegar hasta Madrid»

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:41

La Vuelta a España está acorralada por las numerosas protestas propalestinas que tienen lugar cada jornada. Muchas de ellas con la intención de interferir en ... la carrera, lo que ha obligado ya a la organización a modificar dos etapas. Sin embargo, el director de la ronda, Javier Guillén, ha comparecido de forma extraordinaria tras la etapa en la que se han tenido que suprimir los últimos ocho kilómetros para informar que mantiene su firme propósito de tratar de completar el recorrido de la carrera hasta el domingo en Madrid.

