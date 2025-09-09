Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javi Romo, con severos vendajes en la pierna en el brazo tras la caída del domingo. Efe
La Vuelta

El disgusto de Javi Romo, que abandona tras la caída provocada por un manifestante: «Me han jodido La Vuelta»

El ciclista toledano del Movistar se muestra desolado, «mal de ánimo», en la salida y finalmente los fuertes golpes sufridos la han obligado a dejar la carrera

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:28

El estado de ánimo de Javi Romo queda perfectamente plasmado cuando no se siente con ganas siquiera de decir 'bien' a la pregunta de rigor ... de '¿qué tal estás?'. «Mal», responde, horas antes de tener que abandonar la carrera. «No muy bien», prosigue con el tono bajo. «He pasado dos días tanto física como psicológicamente mal. «No estoy bien de ánimo ni físicamente tampoco», refleja, taciturno, tras lo ocurrido el domingo.

