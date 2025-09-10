Madrid se blinda para la final de la Vuelta ante las protestas pro Palestina: 850 policías y control de grupos radicales

La sombra de un gran boicot final este domingo en Madrid cubre esta 80 edición de la Vuelta. Pese a que la mayoría de manifestantes ... acuden a las carreteras de forma pacífica, la posibilidad de que se produzca algún altercado preocupa a los responsables de la seguridad de la carrera. Se vivió en Bilbao, donde tuvo que suspenderse la etapa tres kilómetros antes por las protestas violentas que se produjeron junto a la meta en la Gran Vía, y ayer mismo ocurrió en Galicia. La organización decidió prescindir del puerto final debido a los manifestantes, que llegaron a talar un árbol junto a la carretera.

Las labores de control se extienden a todas las organizaciones propalestinas, con la lupa puesta en los elementos antisistema; pero también en aquellos que tengan capacidad para realizar un sonado sabotaje, dado el escaparate que supone Madrid para las protestas. Cabe destacar que, además de las nueve vueltas al ya tradicional circuito urbano entre Atocha, Cibeles, Colón y Callao, el pelotón pasará por primera vez en su historia por enclaves estratégicos como la Puerta del Sol o la carrera de San Jerónimo, emplazamientos de la sede del Gobierno regional y el Congreso de los Diputados, respectivamente.

«Hay que evitar que se ponga en riesgo la integridad de corredores y espectadores. Tolerancia cero hacia los disturbios e incidentes violentos. Todo debe realizarse con normalidad. Se puede protestar, pero sin originar incidentes o disturbios», alertaba este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El despliegue policial se está cocinando al detalle. Hoy se reunirán representantes del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno y ya este fin de semana se ha dado orden de poner a trabajar a los doce grupos operativos de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Serían alrededor de 650 agentes a los que hay que sumar entre 180 y 200 de la Unidad Central de Intervención (UCI), con dos grupos más. Es decir, que solo en antidisturbios, la previsión -no se decarta que la cifra vaya en aumento- es de unos 850 agentes uniformados entre los kilómetros 69 y 112 de esa última etapa, 43 en territorio del municipio de Madrid. Y unos 15 más entre los términos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

El ambiente caldeado que ha sembrado de incertidumbre cada etapa ha llegado a poner sobre la mesa la posibilidad de de suspender el final de la Vuelta, si bien este escenario se ha dado por descartado. El propio director de la carrera, Javier Guillén, ha rechazado esta opción. «La Vuelta llegará a Madrid, sólo pedimos que nos dejen hacer nuestro trabajo para llegar a Cibeles», insistía desde Galicia. Veremos a ver qué ocurre hoy. Los ciclistas partirán desde Galicia rumbo a León.