Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclismo

Otro final de etapa en el alambre para La Vuelta: vientos de 50 km/h en el Morredero

Las fuertes rachas han dificultado la instalación de la meta y compromete el final en alto en el duro puerto leonés

Iván Benito

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:41

La Vuelta se ha encontrado esta mañana otra piedra en el zapato en su propósito de seguir el transcurso natural de la prueba. Un fuerte ... y constante viento en la cima del alto del Morredero, donde está previsto el final de la 17ª etapa, ha impedido la instalación de la línea de meta y el resto de la caravana con normalidad. Las rachas, algunas por encima de los 50 kilómetros por hora, han obligado a la organización a reunirse de urgencia para evaluar la viabilidad de que los ciclistas alcancen la cima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  8. 8 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  9. 9 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  10. 10

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Otro final de etapa en el alambre para La Vuelta: vientos de 50 km/h en el Morredero

Otro final de etapa en el alambre para La Vuelta: vientos de 50 km/h en el Morredero