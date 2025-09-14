Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas propalestinas durante La Vuelta. EP

El parón de la Vuelta escala las movilizaciones en medio de un pulso diplomático creciente

Desde el pasado lunes, los encontronazos entre Madrid y Tel Aviv no han dejado de crecer con fuertes acusaciones entre gobiernos

José A. González

José A. González

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:07

3.151 kilómetros es la distancia que han recorrido los ciclistas en La Vuelta 2025 y es la distancia en línea recta entre Madrid y ... Tel Aviv. Una brecha casi infranqueable, como la que separa a los Gobiernos de Pedro Sánchez y Benjamin Netanyahu, que solo ha hecho crecer en las últimas semanas al calor de las protestas civiles y los «mensajes incitadores», como así calificó este domingo el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, las palabras de Pedro Sánchez en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  2. 2 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 Consternación en Los Romanes por la muerte de Iván, el motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  5. 5 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  6. 6

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  9. 9

    La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon
  10. 10

    Entre el bochorno y el hartazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El parón de la Vuelta escala las movilizaciones en medio de un pulso diplomático creciente

El parón de la Vuelta escala las movilizaciones en medio de un pulso diplomático creciente