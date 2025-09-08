Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez, durante la comparecencia.

Pedro Sánchez, durante la comparecencia. EFE

Sánchez anuncia un embargo de armas a Israel y ocho medidas más contra el «genocidio» en Gaza

El presidente del Gobierno asume que la acción de España no servirá por si sola para frenar a Netanyahu pero defiende que manda un mensaje al pueblo palestino y sirve para que el conjunto de la sociedad española «sepa y sienta» que su país está «del lado correcto de la historia»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:56

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy a primera hora de la mañana en el Palacio de la Moncloa para anunciar una batería ... de medidas frente a lo que ha tildado sin ambages de «genocidio» contra el pueblo palestino, entre ellas la aprobación, este martes, de un real decreto ley para «consolidar jurídicamente» el embargo de armas a Israel o la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa de la violación de derechos humanos o crímenes de guerra contra la población de Gaza.

