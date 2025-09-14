Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Abel Balderstone, primer español en la general de la Vuelta, durante la contrarreloj de Valladolid. Efe
Ciclismo

Por primera vez, sin españoles entre los diez primeros de la Vuelta

Albel Balderstone, del Caja Rural, ha sido el mejor nacional clasificado en la general al ser decimotercero

Igor Barcia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:16

Abel Balderstone ha hecho historia en esta Vuelta. Y no hay nada que objetar al gran rendimiento del corredor del Caja Rural, que ha culminado ... el trabajo del equipo Pro Continental con su decimotercera posición. Pero esa clasificación supone una mancha histórica para el ciclismo español, que siempre había tenido al menos un corredor entre los diez primeros desde que la ronda hispana arrancó allá por 1935. Ha tenido que ser en la Vuelta del 90 aniversario donde se ha dado el peor resultado de la historia, un registro que evidencia el cambio de ciclo en el pelotón nacional, que busca un nuevo referente con el que soñar con grandes gestas.

