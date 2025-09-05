Netanyahu celebra que el equipo israelí en La Vuelta no ceda «al odio y a la intimidación»

Las protestas por la presencia en La Vuelta a España del equipo IsraelPremier Tech han llegado hasta el país hebreo. Este viernes, el propio primer ... ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido en defensa de la escuadra y ha alabado el «gran trabajo» del equipo. Además, ha elogiado su labor y que «no ceder ante el odio y la intimidación» que se están sucediendo desde hace unos días en la carrera.

«Estáis haciendo que Israel esté orgulloso», ha dicho en un breve mensaje en redes sociales en el que ha felicitado de manera expresa al dueño del equipo, el empresario Sylvan Adams. «Buen trabajo», les ha dicho a este y a su escuadra.

Las palabras de Netanyahu se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se haya mostrado «partidario» de que se expulse al equipo israelí de la competición bajo el argumento de que es necesario enviar un «mensaje» a Israel como en su momento se hizo con Rusia de que no pueden seguir participando en las competiciones deportivas como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, la organización de La Vuelta está de manos atadas. No pueden prohibir la presencia de un equipo. Es Unión Ciclista Internacional (UCI) quien debería dictar una orden al respecto. Un hecho que no se ha producido.

La Embajada israelí también ha criticado las protestas contra la presencia del equipo israelí, con manifestantes con banderas palestinas y pancartas contra la existencia de Israel. «Es inaceptable ver el odio y la demonización contra los israelíes», escribió este miércoles la nueva encargada de negocios de la Embajada, Dana Erlich.

En su opinión, el «odio» que se vio contra el equipo israelí durante la etapa de ese día en Bilbao, donde las protestas obligaron a adelantar la meta y dejar sin ganador la jornada, «no es 'político', no es un llamamiento a la 'paz', es un llamamiento a la destrucción de un país».

En la misma línea se pronunció tras ese suceso Dan Poraz, ministro consejero y hasta hace unas semanas encargado de negocios de la Embajada. «Esto no es una protesta; es un intento de aterrorizar a los deportistas», denunció en un mensaje en la citada red social. A su juicio, «no es 'pro Palestina'; es 100% anti-Israel» y tampoco «se trata de 'paz', sino de un odio salvaje y profundo».

Así las cosas, el diplomático israelí, que ha estado representando hasta agosto al Gobierno de Benjamin Netanyahu desde mayo de 2024 cuando retiró a su entonces embajadora por el reconocimiento de Palestina, sostuvo que «es una vergüenza absoluta que haya políticos que respalden esta barbarie».