Los ciclistas pasan por delante de algunos manifestantes. Efe

Los ciclistas de La Vuelta se plantan: pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Un corredor de cada equipo ha participado en la votación promovida por la Asociación debido a la preocupación del pelotón

Iván Benito y Bruno Vergara

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:42

El pelotón de La Vuelta ha dicho basta. Ante los numerosos problemas para que la prueba discurra con normalidad y, sobre todo, seguridad para ... los corredores, los ciclistas avisan de que si se vuelven a producir incidentes graves durante la carrera, se pararán. Una decisión que han tomado tras reunirse un representante de cada equipo. De esta forma, se detendrán y la etapa será abortada.

