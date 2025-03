Luis Ángel Maté correrá la Titan Desert Morocco con el equipo KH-7

El marbellí Luis Ángel Maté ya lo adelantó en una entrevista con este periódico en octubre: se adentraría en el mundo del gravel y ... el MTB tras colgar su 'bici' de ciclismo en ruta después de 17 años compitiendo entre los mejores, como profesional. Este martes se conoció que tomará parte en la Titan Desert Morocco, la más exigente de las pruebas de la serie 'Titan', y lo hará con el equipo KH-7, el más numeroso de esta carrera por etapas, del 1 al 6 de mayo, con casi 600 kilómetros de trazado en seis etapas.

No obstante, no será la primera vez que el marbellí, el último malagueño en el pelotón profesional, corra una carrera de esta serie. Ya tomó parte en la Titan Desert Almería, en la que ha ganado varias etapas y ha conseguidos ser segundo de la clasificación general. Eso le convierte en uno de los favoritos cara a la prueba.

Según afirma, no descarta nada y apunta a pelear por todo: «En el equipo tenemos la suerte de tener a gente como Josep Betalú o como Antonio Ortiz, que son ya habituales de Marruecos y que conocen muy bien la prueba. Intentaré pegarme a ellos y empaparme de lo que ellos me transmiten. Pelearé por alguna victoria de etapa y, sobre todo, como dice el 'Cholo' Simeone, ir partido a partido, día a día, kilómetro a kilómetro, y, por qué no, soñar con hacerlo lo mejor posible».

Así, también explicó los motivos por los que ha elegido este equipo para participar en la prueba: «Busco principalmente un equipo con el que poder compartir. En esta fase de mi vida, el ciclismo para mí es un elemento socializador y el equipo es muy numeroso. Conoceré a gente apasionante y que tienen mucha experiencia en la Titan Desert. Espero crear muchos vínculos y empaparme de sus conocimientos».

KH-7 participó en la Titan Desert por primera vez en 2017 con un equipo de quince ciclistas capitaneados ya por Melcior Mauri. Desde entonces, su involucración y estructura del equipo fue creciendo progresivamente hasta convertirse en uno de los equipos de referencia de esta durísima prueba. En sus filas han estado exprofesionales como Miguel Induráin, Sylvain Chavanel o Abraham Olano, así como ganadores de la prueba como Josep Betalú, Ana Ramírez o Ramona Gabriel.