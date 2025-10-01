Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclismo

Evenepoel se divierte en solitario

Suma un nuevo maillot a su palmarés esta temporada al ganar el Europeo de crono una semana después del Mundial

Igor Barcia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:53

Remco Evenepoel no necesita rivales a su alrededor para divertirse. Le basta con tomar la bici de crono, el casco aerodinámico y volar en solitario ... en busca de un nuevo éxito. El belga se ha vuelto un coleccionista de maillots y ya encadena tres esta temporada -el belga, el arcoíris y el europeo, conquistado este miércoles en la región de Drome-Ardeches francesa-. Tras el disgusto que se llevó tras caer en la prueba en ruta del Mundial de Kigali (Ruanda), Evenepoel volvió a su versión más autoritaria, la que ejerce contra el crono, y, una vez más en los últimos tiempos, ha superado la oposición de un Filippo Ganna que se está acostumbrando a perder frente al ambicioso belga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  2. 2 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  6. 6 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  7. 7 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  8. 8 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  9. 9 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  10. 10 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Evenepoel se divierte en solitario

Evenepoel se divierte en solitario