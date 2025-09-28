Pogacar reedita su victoria en el Mundial por aplastamiento

Tadej Pogacar tuvo una semana para preparar su venganza con Remco Evenepoel tras ser doblado por el belga en la crono individual del Mundial de ... ciclismo. Una situación inédita para el esloveno, que regresó a lo más alto en modo exhibición para reeditar la victoria de 2024. Al igual que el pasado año en Zúrich, apostó por un ataque lejanísimo, a cien kilómetros de meta, que acabó con las esperanzas de su máximo rival, noqueado al verse lejos de Pogacar pero que supo reaccionar para ser segundo y acompañar en el podio al corredor del UAE, que por segunda temporada consecutiva lucirá el maillot arcoiris.

Pogacar pasó al ataque en el Monte Kigali (5,9 km al 6,7%, y con rampas de hasta el 20%). Quedaban 103 kilómetros para la llegada y su ataque solo lo replicó de primeras Juan Ayuso, muy valiente para aguantar la rueda del esloveno. Después llegó Isaac del Toro, juntándose tres corredores del UAE en cabeza de carrera, con el grupo perseguidor sin Evenepoel, que sufrió mucho para reaccionar en este momento clave del Mundial. En el Muro de Kigali cedió Ayuso, y por delante se fueron Pogacar y Del Toro, que estiraron la ventaja hasta los 50 segundos sobre un grupo al que volvió Evenepoel.

Pero el belga, dolido por el golpe de su gran rival, estaba cruzado y tras sufrir un pinchazo paró, teniendo que esperar a que llegara el coche de la selección belga y perdiendo un tiempo importante que parecía descartarle de la carrera. Sin embargo, la labor de sus compañeros tanto para llevarle hasta el grupo perseguidor como para calmarle y que volviera a concentrarse en la prueba devolvieron al mejor Evenepoel, que a partir de ahí fue el protagonista en la persecución de Pogacar.

El esloveno, por delante, soltó a Del Toro y continuó en solitario con una nueva exhibición en su carrera deportiva. Vuelta a vuelta estableció la ventaja por encima del minuto y no hubo forma de reducirle pese al esfuerzo en solitario. Pogacar afrontó la vuelta final con 1:20 de ventaja sobre Evenepoel, que abandonó la compañía de Skjelmose y Ben Healy, los dos que más aguantaron la rueda del belga. Pickock cedió, lo mismo que Hindley, integrantes de un grupo de cinco. Ayuso lo intentó por detrás, pero ya no había fuerzas y se quedó junto a corredores como Seixas, Sivakov, Christen o Ciccone.

En la llegada, honores de campeón para Tadej Pogacar, reeditando el doblete que estableció Julien Alaphilippe en 2020 y 2021. Por delante ya tiene un nuevo reto, lograr el triplete que consiguió Peter Sagan entre 2015 y 2017. Será en Canadá, otro circuito de su gusto, pero hasta entonces, Pogacar seguirá luchando por ampliar su palmarés con el maillot arcoiris en su pecho. De Ruanda sale sin el doblete soñado de crono y ruta, pero tras ajustar cuentas con Evenepoel, que le hizo terrenal en la contrarreloj. La diferencia entre ambos fue de 1:29, mientras que la tercera plaza fue para Ben Healy y la cuarta para Skjelmose. Juan Ayuso, el mejor español en el Mundial, fue octavo.