Mundial de China 2019 La selección española celebra a lo grande su segundo título mundial Los chicos de Sergio Scariolo se dan un baño de multitudes en la madrileña Plaza de Colón JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Lunes, 16 septiembre 2019, 22:11

La selección española de baloncesto celebró a lo grande el segundo título mundial de su historia, en mitad de un baño de masas en la madrileña Plaza de Colón, que reconoció la hazaña de un grupo que de nuevo ha llevado a España a tocar la cima en el deporte de la canasta.

Tras el viaje de regreso desde Pekín y las visitas institucionales a Zarzuela, donde fueron recibidos por Felipe VI, y a Moncloa, donde recibieron la felicitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el equipo de Sergio Scariolo se relajó en un ambiente más distendido ante un público entregado.

Después del trayecto en un autobús descapotable desde el que saludaron al numeroso público congregado entre el Palacio de La Moncloa y la Plaza de Colón, los Marc Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández y compañía se entregaron al entusiasmo de un afición que llevaba horas esperando frente al escenario montado para la ocasión. La música, las imágenes del campeonato y un 'speaker' amenizaron las horas previas a la llegada de los auténticos protagonistas de la fiesta.

Ya antes de partir hacia Colón, Marc Gasol y Juancho Hernangómez avisaban de lo que estaba por venir. «Here we go again!!! BEERPAPI», escribió el pívot de los Toronto Raptors a través de un tuit. «Esperamos no tirar la copa por el autobús pero no prometemos nada», bromeaba por su parte el menor de los Hernangómez, mientras Willy, el mayor, bromeaba sobre el incoveniente de los semáforos y la altura.