La Copa Intercontinental dice adiós a Singapur y la FIBA le busca nuevo destino

La Copa Intercontinental de baloncesto no volverá a celebrarse en Singapur. El torneo que el equipo ha conquistado dos veces de forma seguida busca nueva ... sede y ya hay varias ciudades candidatas a acoger la competición, que reúne a los campeones de los torneos que organiza la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)

La FIBA firmó en su día un acuerdo con el Gobierno de Singapur para llevar allí el torneo por tres años. Esa vínculo ha acabado ahora y no se renovará, según indicaron a SUR responsables del máximo organismo del baloncesto internacional, que sin embargo sí mantienen abiertos otros frentes en esta ciudad, principalmente de baloncesto femenino y con el 3X3, que está en crecimiento.

Se trata de un torneo costoso a nivel organizativo. Por un lado, la ciudad sede tiene que asumir los gastos de hospedaje de todos los seis equipos e invitados durante una semana. Además, para los clubes, que no reciben ningún premio por jugarla o ganarla, también les sale a pagar, pues el viaje a destinos como este de Singapur es caro. Económicamente hablando no es rentable, pues al menos en las ediciones en las que ha participado el Unicaja, las gradas del pabellón han estado casi vacías. Tampoco se logran ingresos por televisión, por lo que la repercusión mediática es baja.

En Singapur, sólo han estado las televisiones de Brasil y Libia, mientras que en España Televisión Española emitió los partidos del Unicaja en su plataforma RTVE, así que la trascendencia mediática ha sido baja. SUR ha sido el único medio de comunicación europeo que ha cubierto el evento con un enviado especial en el país asiático.

Así, hay varias ciudades con las que la FIBA mantiene abiertas las negociaciones, además en localizaciones muy distantes. Por un lado está Pekín, la capital de China, donde el baloncesto es un deporte en auge y con gran seguimiento. El potencial económico chino hace viable el torneo allí y puede cubrir las demandas económicas de la FIBA. Por otro lado, está Río Janeiro, un destino exótico, donde el baloncesto también tiene larga tradición. Los equipos brasileños la han ganado en cuatro ocasiones, la última en 2021. Se trata de una ciudad más próxima a Europa y más atractiva que Pekín en términos del aficionado que quiera ver los partidos en directo.

Hay que recordar que el Unicaja ha participado en dos ocasiones en la Copa Intercontinental porque ha ganado dos veces la Champions League. Es un largo camino para llegar a este torneo que en la edición de 2025 ha tenido más nivel que el año pasado.