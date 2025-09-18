Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

AI Generated Image

Libreta

Organiza y escribe tus recetas de cocina favoritas en este recetario en blanco

Este recetario en blanco te ayuda a organizar y conservar tus recetas de cocina favoritas con un diseño práctico, índice personalizable y espacio suficiente para detallar cada plato a tu manera.

Redacción De Tiendas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:00

¿Cuántas veces has querido guardar una receta especial y has terminado perdiendo el papel donde la apuntaste? El Independently published Mi cuaderno de recetas ... es una opción funcional y atractiva para quienes disfrutan recopilando y organizando sus platos favoritos. Este recetario en blanco permite anotar hasta 100 recetas, ofreciendo espacio suficiente para detallar ingredientes, pasos de preparación, tiempos y notas personales, todo en un formato cómodo de 108 páginas y con un diseño pensado para el día a día en la cocina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  5. 5

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  6. 6 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  7. 7 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
  8. 8 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  9. 9 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  10. 10 El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Parauta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Organiza y escribe tus recetas de cocina favoritas en este recetario en blanco

Organiza y escribe tus recetas de cocina favoritas en este recetario en blanco