Si te gustan los puzzles, anímate con este de 2.000 piezas de símbolos de Europa

El Educa Puzzle de 2000 Piezas para Adultos | Símbolos de Europa se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan un ... reto estimulante y una experiencia visual rica. Este rompecabezas, recomendado a partir de los 14 años, destaca no solo por la cantidad de piezas, sino por su imagen repleta de monumentos emblemáticos y detalles que evocan la diversidad cultural del continente europeo. Con unas dimensiones finales de 96 x 68 cm, el puzzle invita a sumergirse durante horas en la identificación de lugares icónicos y pequeños elementos ocultos, lo que lo hace ideal tanto para aficionados como para quienes desean compartir la actividad en familia.

Uno de los aspectos diferenciadores de este modelo es el uso de cartón reciclado de alta calidad y tintas vegetales, lo que aporta un plus de sostenibilidad y resistencia a las piezas. Además, el paquete incluye el pegamento especial Fix Puzzle, pensado para quienes quieren conservar y exhibir el resultado final.

A nivel de materiales, el uso de cartón reciclado y tintas vegetales aporta un valor añadido en términos de sostenibilidad y respeto medioambiental. Las piezas presentan un grosor adecuado y una impresión de alta calidad, lo que facilita la identificación de detalles y colores vivos durante el montaje.

La temática, centrada en los símbolos de Europa, fomenta la curiosidad y el aprendizaje, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

Puzzle de 2000 piezas de Símbolos de Europa