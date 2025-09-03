Cómo mandar a la mierda de forma educada: El libro imprescindible para aprender a poner límites
Este libro ofrece estrategias prácticas y directas para poner límites con asertividad y empatía, ayudando a mejorar la comunicación y el bienestar emocional en cualquier entorno.
Redacción De Tiendas
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:17
La capacidad de establecer límites personales es una habilidad esencial pero, para muchos, difícil de dominar. El libro Cómo mandar a la mierda de ... forma educada (Vergara), escrito por la psicóloga y neurocientífica Alba Cardalda, se ha consolidado como una referencia práctica para quienes buscan mejorar su asertividad y aprender a decir «no» sin culpa ni ansiedad. Con más de 200.000 lectores que lo recomiendan y el respaldo de medios como La Vanguardia y El Mundo, este título se distingue por su enfoque directo y empático, ofreciendo herramientas concretas para afrontar situaciones cotidianas en las que poner límites resulta complicado.
Uno de los principales atractivos de Cómo mandar a la mierda de forma educada (Vergara) es su estructura clara y su lenguaje accesible, que facilita la comprensión de conceptos psicológicos aplicados a la vida diaria. El libro aborda los miedos más comunes a la hora de marcar límites, como el temor a perder el trabajo o a ser excluidos socialmente, y proporciona ejemplos prácticos para superar estas barreras. A diferencia de otros manuales de autoayuda, este volumen apuesta por la combinación de asertividad y empatía, ayudando al lector a comunicarse de manera honesta y respetuosa, sin recurrir a enfrentamientos innecesarios. Esta propuesta ha demostrado ser especialmente útil para quienes buscan mejorar sus relaciones personales y profesionales de forma sostenible y realista.
A quién va dirigido
Este libro destaca por su enfoque accesible y práctico, lo que lo convierte en una opción adecuada para quienes buscan soluciones claras y aplicables en la vida cotidiana. A diferencia de otros títulos de autoayuda que pueden resultar teóricos o distantes, la obra de Alba Cardalda ofrece ejemplos concretos y escenarios realistas, facilitando la identificación con las situaciones planteadas. Personas con baja autoestima, profesionales que deben gestionar equipos, o quienes atraviesan cambios vitales y desean reforzar su asertividad, son perfiles que pueden beneficiarse especialmente de esta lectura.
En comparación con otros manuales que abordan la asertividad desde un punto de vista más rígido o académico, este libro prioriza la empatía y la honestidad, ayudando a quienes desean establecer límites sin romper la armonía en sus relaciones. Gracias a su tono cercano y a la variedad de casos prácticos, el libro ha conseguido atraer tanto a lectores habituales del género como a quienes buscan una primera aproximación a la gestión emocional y la comunicación asertiva.
Newsletter
Cómo mandar a la mierda de forma educada (Vergara)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.