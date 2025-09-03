Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Lectura

Cómo mandar a la mierda de forma educada: El libro imprescindible para aprender a poner límites

Este libro ofrece estrategias prácticas y directas para poner límites con asertividad y empatía, ayudando a mejorar la comunicación y el bienestar emocional en cualquier entorno.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:17

La capacidad de establecer límites personales es una habilidad esencial pero, para muchos, difícil de dominar. El libro Cómo mandar a la mierda de ... forma educada (Vergara), escrito por la psicóloga y neurocientífica Alba Cardalda, se ha consolidado como una referencia práctica para quienes buscan mejorar su asertividad y aprender a decir «no» sin culpa ni ansiedad. Con más de 200.000 lectores que lo recomiendan y el respaldo de medios como La Vanguardia y El Mundo, este título se distingue por su enfoque directo y empático, ofreciendo herramientas concretas para afrontar situaciones cotidianas en las que poner límites resulta complicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  9. 9 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  10. 10 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cómo mandar a la mierda de forma educada: El libro imprescindible para aprender a poner límites

Cómo mandar a la mierda de forma educada: El libro imprescindible para aprender a poner límites