El arte de ser nosotros: Una novela realista con el foco en la salud mental y la autoestima

Una novela que destaca por su realismo emocional y su sensibilidad al tratar temas como la salud mental y la autoestima en el contexto de una historia de amor universitaria.

Redacción De Tiendas

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:53

El fenómeno literario El arte de ser nosotros (Planeta) ha conseguido conquistar tanto a lectores jóvenes como adultos con su historia realista y ... emotiva. Escrito por Inma Rubiales y publicado por Editorial Planeta en febrero de 2023, este libro de 528 páginas se adentra en las complejidades del amor, la amistad y la superación personal a través de dos protagonistas marcados por sus propias cicatrices. La trama se desarrolla en un entorno universitario, donde Leah, una joven reservada y apasionada por la escritura, y Logan, un tatuador con un pasado doloroso, ven cómo sus caminos se cruzan de forma inesperada, dando lugar a una relación que evoluciona desde la desconfianza hasta un vínculo profundo y auténtico.

