No te pierdas estos sillones cama individuales que son cómodos, estilosos y muy funcionales
Su diseño compacto se adapta a cualquier espacio y permite ajustar el respaldo en varias posiciones. Este tipo de sillón combina asiento y cama, facilitando su uso en diferentes ambientes.
Con la falta de espacio en muchos hogares y apartamentos, los sillones cama individuales destacan por su capacidad de transformarse rápidamente de asiento a ... cama, lo que permite cambiar entre asiento y cama según la necesidad, desde recibir visitas hasta descansar tras una larga jornada. Su diseño compacto facilita integrarlos en salones, despachos, dormitorios o estudios, optimizando así el uso del espacio disponible.
Estos sillones cama se caracterizan por la facilidad de conversión y la resistencia de sus materiales. El uso de mecanismos deslizantes, ruedas o sistemas plegables permite pasar de sofá a cama en poco tiempo. Este mecanismo facilita la transformación del mobiliario en espacios reducidos y se requiere transformar el ambiente según el momento del díaEstos sillones ofrecen versatilidad y diseño para diferentes espacios. Con su diseño práctico y atractivo, los sillones cama son una alternativa para optimizar el espacio manteniendo la funcionalidad y comodidad.
SILLÓN CAMA PLEGABLE DE HOMCOM CON RESPALDO AJUSTABLE
Presenta un diseño 2 en 1 que transforma el sillón en cama individual con un solo movimiento. El respaldo ajustable en seis posiciones permite encontrar la inclinación más cómoda. Su tapizado en lino sintético transpirable y el acolchado suave proporcionan confort, mientras la estructura metálica y las patas de madera de caucho garantizan estabilidad y resistencia en cada uso.
SILLÓN CAMA AJUSTABLE YAHEETECH
Con diseño 3 en 1, el sofá cama Yaheetech combina respaldo ajustable en tres posiciones y mecanismo deslizante para una transformación sencilla. El tapizado efecto lino y la espuma de alta resiliencia aportan comodidad, mientras las bolsas laterales permiten guardar objetos. Su formato compacto facilita aprovechar el espacio sin renunciar al confort ni a la funcionalidad.
SILLÓN CAMA MULTIFUNCIÓN NALUI
Con estructura robusta de madera de álamo, el sillón cama Nalui 3 en 1 combina respaldo reclinable con sistema clic clac y base deslizante. El tapizado en lino transpirable aporta frescura y suavidad, mientras el cojín decorativo y los reposabrazos acolchados aumentan el confort. Soporta hasta 200 kg y se monta fácilmente sin herramientas.
SOFÁ CAMA PLEGABLE ANONER PARA ESPACIOS PEQUEÑOS
Con estructura plegable y diseño ergonómico, el sillón cama ANONER incorpora espuma viscoelástica de alta densidad y funda lavable con cremallera. La combinación de respaldo inclinado, cojín lumbar y tejido transpirable proporciona soporte y comodidad. Sus dimensiones compactas y fácil conversión entre sofá, colchón y taburete facilitan el aprovechamiento del espacio en cualquier estancia.
SOFÁ CAMA PLEGABLE MAXYOYO
Con diseño plegable y formato compacto, el sofá cama MAXYOYO combina tapizado de pana y relleno de espuma troceada para ofrecer comodidad personalizada. Incluye cojines para cabeza y zona lumbar, favoreciendo el descanso en cualquier posición. Su estructura resistente y medidas de 190 x 85 cm lo convierten en una opción funcional y confortable para cualquier ambiente.
SILLÓN CAMA VERSÁTIL WOLTU
Más que una butaca convencional, el sillón cama WOLTU ofrece un diseño 3 en 1 que permite convertirlo fácilmente en sofá, tumbona o cama individual. El respaldo ajustable en cinco posiciones, el tapizado en lino transpirable y el cojín extraíble garantizan comodidad y versatilidad. Su estructura metálica soporta hasta 150 kg, combinando funcionalidad y estilo en formato compacto.
SOFÁ CAMA PLEGABLE ANONER MULTIFUNCIÓN
Con estructura plegable y espuma de memoria, el sillón cama ANONER se transforma fácilmente en sofá, colchón o taburete. El diseño ergonómico y la funda lavable proporcionan comodidad y practicidad. Su tejido resistente y el soporte lumbar aportan un descanso adaptable, mientras el formato compacto permite aprovechar cada rincón sin renunciar al confort diario.
SILLÓN CAMA PLEGABLE FABULCOZY MULTIFUNCIÓN
Con diseño plegable y respaldo ajustable, este sillón cama Fabulcozy 4 en 1 combina estructura metálica ligera y tapizado en lino transpirable. Permite alternar entre sofá, cama, tumbona o taburete en segundos. La funda extraíble facilita la limpieza, mientras el cojín incluido aporta soporte lumbar o sirve como almohada en posición extendida.
SOFÁ CAMA PLEGABLE XBRO
Más que un asiento convencional, el sofá cama Xbro combina respaldo reclinable, cojín lumbar ergonómico y tela de pana suave para ofrecer confort y soporte. Su estructura plegable permite convertirlo fácilmente en cama de 190 x 85 cm. La base antideslizante y el tejido resistente a manchas aportan estabilidad y durabilidad en un formato compacto y listo para usar.
