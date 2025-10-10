Te vas a enamorar de este sofá individual que combina ergonomía, estilo y funcionalidad

Estilo de vidaTe vas a enamorar de este sofá individual que combina ergonomía, estilo y funcionalidad
El Yaheetech Sillón para Salón combina comodidad ergonómica, detalles funcionales y un diseño compacto para adaptarse a cualquier espacio del hogar sin renunciar al estilo ni a la practicidad.
Redacción De Tiendas
Viernes, 10 de octubre 2025, 08:48
El Yaheetech Sillón para Salón Sofa Individual Lectura Tapizada de Tela con Reposabrazo destaca dentro de la categoría de sillones compactos y funcionales, ... con un diseño ergonómico y detalles pensados para el uso diario, como los prácticos bolsillos laterales en los reposabrazos y una almohada lumbar que mejora el soporte de la espalda. Su estructura, apoyada en robustas patas cónicas de madera de caucho, garantiza estabilidad y una capacidad máxima de hasta 136 kg, aportando seguridad y durabilidad.
VENTAJAS PRINCIPALES
- EL RELLENO DE ESPUMA GRUESA en asiento y respaldo proporciona un confort superior al de muchos sillones individuales de precio similar, permitiendo un uso prolongado sin molestias.
- LA INCLUSIÓN DE UNA ALMOHADA LUMBAR específica mejora el soporte para la espalda baja, algo que no suele encontrarse en modelos básicos de la competencia. - Los bolsillos laterales en los reposabrazos son un detalle práctico para guardar pequeños objetos, aportando funcionalidad extra frente a sillones convencionales.
- LAS PATAS DE MADERA DE CAUCHO, certificadas y robustas, aseguran una buena estabilidad y resistencia, soportando hasta 136 kg, por encima de lo habitual en este rango de precios.
- SU TAMAÑO COMPACTO lo convierte en una opción versátil para espacios pequeños, como dormitorios, despachos o salones reducidos.
Uno de los grandes atractivos del Yaheetech Sillón para Salón Sofa Individual Lectura Tapizada de Tela con Reposabrazo está en la suma de detalles funcionales y constructivos que lo diferencian frente a otros sillones individuales del mercado. En primer lugar, su acolchado de espuma gruesa en asiento y respaldo proporciona una sensación de comodidad inmediata, superando el nivel de firmeza y confort que ofrecen muchos modelos de precio similar, donde el relleno suele ser más fino o menos denso. Esta característica resulta especialmente útil para quienes buscan un sillón para sesiones largas de lectura o descanso.
Otro punto a destacar es la presencia de bolsillos laterales en los reposabrazos, ideales para guardar el mando a distancia, el móvil o libros, lo que facilita tener los objetos esenciales siempre a mano. Este detalle práctico no se encuentra habitualmente en sillones de este rango de precio y añade un plus de funcionalidad en el día a día. Además, la almohada lumbar específica incorporada mejora notablemente el soporte para la parte baja de la espalda, ayudando a mantener una postura saludable y reduciendo la fatiga tras varias horas de uso.
En cuanto a la estructura, las patas cónicas de madera de caucho certificadas no solo aportan estabilidad y resistencia (hasta 136 kg), sino que también cuentan con almohadillas protectoras que evitan rayaduras en el suelo, una ventaja para quienes buscan cuidar su mobiliario y superficies.
Newsletter
SILLÓN TAPIZADO YAHEETECH PARA SALÓN CON REPOSABRAZOS GRIS
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión