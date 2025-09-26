Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Deco

Bueno, bonito y barato: así es este sofá chaiselongue de tres plazas

Este sofá de MUEBLIX.COM ofrece versatilidad y montaje sencillo con chaiselongue intercambiable, siendo una opción práctica y asequible para quienes buscan funcionalidad sin renunciar a un diseño moderno.

Redacción De Tiendas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:09

El sofá 3 Plazas Chaiselongue Duruelo se presenta como una opción funcional y económica para quienes desean renovar el salón sin realizar una ... gran inversión. Este sofá destaca por su chaiselongue intercambiable, que permite adaptar el módulo largo tanto a la izquierda como a la derecha según las necesidades del espacio, aportando versatilidad en la distribución del hogar. Además, su diseño moderno en color gris encaja fácilmente en ambientes contemporáneos, mientras que los asientos y respaldos acolchados ofrecen un nivel de comodidad adecuado para el día a día.

