Aprovecha el espacio sin renunciar a la comodidad con estos prácticos sofás cama

Sacar el máximo partido al espacio disponible resulta esencial en viviendas modernas y apartamentos pequeños. Los sofás cama han evolucionado para convertirse en una ... pieza clave, combinando funcionalidad y diseño en un solo mueble. Ya no se trata solo de una solución de urgencia para invitados, sino de una opción cómoda y atractiva para el uso diario, capaz de integrarse en cualquier ambiente gracias a la variedad de estilos y acabados disponibles.

Elegir el sofá cama adecuado supone encontrar el equilibrio entre estilo, funcionalidad y confort, asegurando así una solución práctica tanto para el día a día como para recibir visitas sin renunciar al diseño.

SOFÁ CAMA DESLIZANTE DE ASTAN HOGAR

Con líneas rectas y diseño contemporáneo, el sofá cama Duna de ASTAN HOGAR es una opción elegante para quienes buscan optimizar el espacio. El sistema de apertura deslizante y el respaldo reclinable en tres posiciones permiten transformar el sofá en cama con rapidez y sin esfuerzo.

Este sofá cama de dos plazas ofrece una sentada firme y respaldo con división cervical, proporcionando comodidad tanto para sentarse como para dormir.

SOFÁ CAMA LIMA DE AMUÉBLATE ONLINE

Disponible en gris claro, ofrece dos plazas y se adapta fácilmente a espacios pequeños sin perder estilo ni funcionalidad.

Su sistema de arrastre convierte el sofá en cama de manera sencilla, ideal para quienes necesitan una cama extra sin complicaciones. Fabricado con materiales resistentes, soporta el uso diario y se monta rápidamente.

SOFÁ CAMA CLIC-CLAC DE ZZ DON DESCANSO

El modelo Reine de ZZ DON DESCANSO, con sistema clic-clac, ofrece tres plazas y un diseño nórdico que se adapta a cualquier ambiente. Su tapizado en tela gris claro y patas altas facilitan la limpieza y aportan ligereza visual, mientras que los cojines incluidos suman comodidad.

Transformarlo en cama resulta sencillo gracias al mecanismo de apertura tipo libro.

SOFÁ CAMA CLIC-CLAC BATZAR

Gracias a su diseño compacto, el sofá cama Love de BATZAR encaja perfectamente en apartamentos o habitaciones pequeñas donde cada centímetro cuenta. Ofrece tres plazas y está tapizado en gris, aportando un toque actual y fácil de combinar con cualquier decoración. El sistema clic clac permite convertirlo en cama de manera rápida y sencilla.

Proporciona un espacio cómodo para sentarse durante el día y una cama extra de 96 x 170 cm para invitados.

SOFÁ CAMA CON RESPALDO AJUSTABLE DE COMHOMA

Gracias a su respaldo ajustable en cinco posiciones, el sofá cama COMHOMA se adapta a distintos momentos del día y necesidades de confort. Este modelo de tres plazas, tapizado en tela gris, combina diseño moderno y formato compacto.

El sistema convertible permite pasar de sofá a cama en segundos, aprovechando cada centímetro del espacio disponible.

SOFÁ CAMA CON ALMACENAMIENTO DE VASAGLE

El sofá cama VASAGLE en gris destaca por su funcionalidad y estilo. Incorpora espacio de almacenamiento bajo el asiento y en los reposabrazos, ideal para guardar mantas u objetos pequeños. Su estructura robusta, con patas de madera de caucho, soporta hasta 300 kg y ofrece estabilidad diaria.

Disfruta de su acolchado suave y cojines para el cuello, perfectos para relajarse o recibir invitados. El sistema convertible permite pasar de sofá a cama en segundos, haciendo de este modelo una opción práctica para cualquier salón o habitación polivalente.

CHAISE LONGUE CONVERTIBLE DE NALUI

Este sofá cama chaise longue de Nalui ofrece tres plazas y un diseño reversible que se adapta a cualquier espacio. El arcón integrado de 127,6 litros aporta una solución práctica para guardar mantas o cojines, mientras que el tapizado 360º y los bolsillos laterales añaden funcionalidad y estilo.

Transformar el sofá en una cama doble de 122 x 190 cm resulta sencillo gracias al sistema deslizante con asas y ruedas. La estructura robusta soporta hasta 360 kg, ideal para uso diario o para recibir invitados. Montaje rápido y sin herramientas, pensado para quienes valoran la comodidad sin complicaciones.

SOFÁ CAMA CON ALMACENAJE DE SHIITO

El sofá cama Bronx de SHIITO, en formato clic-clac, destaca por su sistema de apertura fácil y su arcón interior integrado. Tapizado en marrón chocolate, ofrece una cama amplia de 126 x 188 cm y viene con dos cojines para mayor confort.

Su estructura combina madera de pino y MDF, garantizando resistencia para el uso diario en salones o habitaciones de invitados. El almacenamiento interno resulta muy práctico para guardar ropa de cama, mantas o almohadas, manteniendo el orden en espacios pequeños.

SOFÁ CAMA CLIC CLAC DE ZINUS

El modelo Quinn de Zinus, en formato clic clac, destaca por su diseño contemporáneo y compacto, perfecto para habitaciones de invitados o pisos pequeños. Su tapizado en gris oscuro y patas metálicas en ángulo aportan un toque moderno y elegante.

Su mecanismo permite elegir entre tres posiciones de reclinado, facilitando su uso como sofá, chaise longue o cama. El colchón de espuma de alta densidad y muelles de acero garantiza descanso y soporte, mientras que su estructura ligera posibilita moverlo de una estancia a otra sin esfuerzo.

SOFÁ CAMA ALMAJANO DE MUEBLIX.COM

Con camas extraíbles y tapizado antimanchas, el sofá cama Almajano de MUEBLIX.COM aporta funcionalidad y estilo al salón o habitación de invitados. Su estructura combina metal y madera, ofreciendo firmeza media y capacidad para tres personas sentadas o dos durmiendo cómodamente.

El tejido antimanchas simplifica la limpieza, mientras que el montaje rápido permite tenerlo listo enseguida.