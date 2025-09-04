Renueva su habitación y estudiarán más: IKEA tiene la clave para redecorar su cuarto por muy poco

A los niños no les gusta tener que hacer deberes. Es un hecho. Pero tener un escritorio chulo, una silla cómoda y una habitación decorada ... a su gusto puede ayudarles a concentrarse mejor. Y, como en cada nuevo curso, Ikea sabe cómo echarte una mano.

Con la vuelta al cole toca hacer cambios, y la decoración no es una excepción. Con un presupuesto mucho más ajustado de lo que piensas puedes cambiar por completo el ambiente de un dormitorio. ¡Ningún detalle es pequeño si sabes aprovecharlo al máximo!

Por eso, hoy te vamos a proponer 10 ideas sencillas para que tus hijos estrenen cuarto este mes de septiembre. Echa un vistazo, piénsatelo bien y llévate lo que más necesites… o lo que más ilusión le haga a tu peque. Elegir juntos es la parte más divertida.

CAMA NIDO SLÄKT

A los niños no les suele gustar dormir solos. Así que si el rey de la casa quiere dormir con sus hermanos o traerse un amigo a casa, esta cama es la solución perfecta. Ocupa el mínimo espacio y te ofrece espacio extra de almacenaje para guardar juguetes o ropa. Su precio es de 279€.

LITERA MYDAL

¿A quién no le va gustar dormir en una litera? ¡Y sobre todo pelearse por la parte de arriba! Aquí habla la voz de la experiencia porque, evidentemente, también fui niño. Su estructura de madera natural es maciza y muy resistente. Ahora la tienes en Ikea por 279€.

ESCRITORIO COMBO RELATERA

Ikea sabe que los niños son inquietos, así que te ofrece esta opción para que haga los deberes sentado o de pie. ¡Como él prefiera! Podrá regular la altura mediante una sencilla manivela y, además, al estar hecha de melamina, es muy fácil de limpiar. Su precio es de 154€.

SILLA DE ESCRITORIO ÖRFJÄLL

Complementa su nuevo escritorio con una silla cómoda y que, además, está disponible en 3 colores. Su precio es bastante económico: sólo 59€.

MUEBLE DE ALMACENAJE TROFAST

Para que tenga todas sus cosas ordenadas: ropa, juguetes, libros… Ikea te propone esta solución de almacenaje que está fabricada con una estructura de madera resistente y cajas de rejilla en dos tamaños. ¿Lo mejor?, que podéis pintarla juntos como prefiráis. La tienes ahora por 131€.

CARRITO ESTANTE ÖVNING

Esta mesa auxiliar con ruedas, que podrá llevarse dónde quiera fácilmente, le permitirá tener todas sus cosas a mano, desde el material del cole hasta sus auriculares favoritos. Además, está a muy buen precio: sólo 59,99€.

CABALLETE PIZARRA MÅLA

Esto no puede faltar. ¿Cómo no se iba a poner contento de tener su propia pizarra multiuso en casa? Deja que apunte todo lo que quiera y súmate a la experiencia de anotar y dibujar en el pizarrín por 24,99€.

FUNDA NÓRDICA DE COCODRILO NATTHÄGER

Es decir… ¡es un dragón! Los niños necesitan imaginación en sus vidas, así que déjale ser un héroe cada noche con este conjunto de funda nórdica y almohada. Sus medidas son 150 x 200 y 50 x 60 cm. Está en Ikea por 24,99€

DOSEL DEL ESPACIO KURA

Hasta el infinito y más allá con esta idea genial para que tengan un espacio íntimo donde dormir y jugar. Se instala muy fácilmente y es fácil de mantener limpia gracias a su facilidad para retirar el polvo acumulado. Está pensado especialmente para literas y su precio es 35€.

LÁMPARA DE MESA PELARBOJ

A todo el mundo le gustan los RGB, así que deja que tenga un aliciente en forma de lámpara con este diseño tan simpático de lápiz. Podrá usarla como lámpara para mesita de noche o para iluminar su escritorio. Mide 29 cm de alto y cuesta 29,99€.