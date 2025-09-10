Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Nevera portátil

Estilo retro y frescura portátil para tus picnis con la nevera Polarbox

La Polarbox Nevera 12L Verde clásico Negro destaca por su diseño retro y su portabilidad, ofreciendo frescura durante todo el día sin renunciar al estilo en tus escapadas al aire libre.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:21

La Polarbox Nevera 12 L Verde clásico Negro se ha convertido en una opción popular para quienes buscan una nevera portátil que combine ... funcionalidad y estilo. Su diseño retro, fácilmente reconocible y disponible en un atractivo color turquesa, la distingue de las típicas neveras de camping. Esta nevera no solo aporta un toque vintage a tus salidas, sino que también ofrece características prácticas como la correa ajustable de cuero genuino para facilitar el transporte y una tapa versátil que puede convertirse en bandeja para servir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  6. 6 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  7. 7 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  8. 8

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  9. 9

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  10. 10

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estilo retro y frescura portátil para tus picnis con la nevera Polarbox

Estilo retro y frescura portátil para tus picnis con la nevera Polarbox